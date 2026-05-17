Potenza sciopero il 18 maggio | Usb tra difesa salari e Medio Oriente
Il 18 maggio è stato indetto uno sciopero a Potenza, promosso dall'Usb, che coinvolge lavoratori e sindacalisti. La protesta si concentra sulla difesa dei salari e sulla riduzione degli effetti dell'inflazione globale sulle famiglie della regione. In particolare, si discute di possibili iniziative per contrastare l'aumento dei costi della vita e le proposte di intervento dell'organizzazione sindacale per affrontare le difficoltà economiche causate dal carovita. La mobilitazione si inserisce in un quadro di tensioni legate anche alle questioni internazionali nel Medio Oriente.
? Punti chiave Come influirà l'inflazione globale sul potere d'acquisto delle famiglie lucane?. Quali misure proporrà l'Usb per bloccare il carovita e i piani riamo?. Perché la politica estera italiana è legata alla stabilità dei salari?. Cosa chiede il sindacato riguardo alle esportazioni di armi verso Israele?.? In Breve Presidio e corteo in piazza Mario Pagano alle ore 10 del 18 maggio 2026. Richiesta adeguamento automatico redditi all'inflazione e introduzione salario minimo contrattuale. Stop ai piani di riamo per finanziare servizi pubblici e politiche abitative. Chiedere riconoscimento obiezione di coscienza secondo legge 18590 e regolamento UE 21821. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Sciopero generale il 18 maggio: l’Usb protesta contro la guerra? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i servizi sanitari e i trasporti nazionali? Chi sono i due attivisti coinvolti nella vicenda della...
Leggi anche: Usb invoca lo sciopero il 18 maggio per la Flotilla. I lavoratori? Possono aspettare...