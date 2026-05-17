Potenza sciopero il 18 maggio | Usb tra difesa salari e Medio Oriente

Il 18 maggio è stato indetto uno sciopero a Potenza, promosso dall'Usb, che coinvolge lavoratori e sindacalisti. La protesta si concentra sulla difesa dei salari e sulla riduzione degli effetti dell'inflazione globale sulle famiglie della regione. In particolare, si discute di possibili iniziative per contrastare l'aumento dei costi della vita e le proposte di intervento dell'organizzazione sindacale per affrontare le difficoltà economiche causate dal carovita. La mobilitazione si inserisce in un quadro di tensioni legate anche alle questioni internazionali nel Medio Oriente.

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