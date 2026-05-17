Potenza-Ascoli 0-0 | Gori colpisce il palo tensione e scontro in campo

Nel match tra Potenza e Ascoli, terminato con un pareggio senza reti, Gori ha colpito un palo durante il secondo tempo. Durante la partita si sono verificati momenti di tensione tra i giocatori, culminati in uno scontro che ha portato all'espulsione di un giocatore dell’Ascoli. La partita è rimasta equilibrata fino alla fine, senza altre reti segnate, e il risultato ha mantenuto invariato il punteggio. Non sono stati segnalati altri episodi controversi oltre a quelli menzionati.

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? Punti chiave Come influirà il palo di Gori sul morale dell'Ascoli?. Chi ha scatenato il parapiglia che ha portato all'espulsione di Menna?. Perché il VAR ha dovuto intervenire due volte sulla decisione arbitrale?. Quali scenari si aprono per il ritorno decisivo al Del Duca?.? In Breve Gori sbaglia il terzo rigore stagionale al 45° minuto della ripresa.. Arbitro Diop espelle Menna dalla panchina dopo il parapiglia post rigore.. VAR revoca il secondo giallo inflitto a Riggio dopo l'errore di Gori.. Il ritorno della semifinale si giocherà mercoledì prossimo al campo del Del Duca.. Al termine del triplice fischio al Viviani, il tabellino tra Potenza e Ascoli si è fermato sullo 0-0, lasciando la questione della semifinale aperta per il ritorno al Del Duca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza-Ascoli 0-0: Gori colpisce il palo, tensione e scontro in campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AL DEL DUCA SERVIRA' UN'IMPRESA| POTENZA - ASCOLI 0-0 Sullo stesso argomento Potenza-Ascoli, scontro di tattiche: De Giorgio sfida Tomei? Punti chiave Chi vincerà il duello tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3? Come influirà l'assenza di Cucchietti sulla difesa del Potenza? Quale giocatore... Leggi anche: Ascoli all’assalto dei playoff. Stasera a Potenza il primo round Potenza-Ascoli 0-0, De Giorgio: Livello tecnico-tattico molto alto. Abbiamo altri tre giorni per sperare ancora in un sogno picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #playoffseriec #PotenzaAscoli x.com Diretta | Potenza Ascoli (risultato finale 0-0): Gori colpisce il palo su rigore (oggi 17 maggio 2026)Le informazioni sulla diretta Potenza Ascoli, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Potenza-Ascoli 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Potenza-Ascoli di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playoff di Serie C ... calciomagazine.net