Porta Ovest | i lavori continuano completata la strada tra le gallerie e la rotatoria
Sono stati completati i lavori sulla strada che collega le gallerie alla rotatoria davanti all’ingresso del porto, situata in via Ligea. La nuova carreggiata si estende lungo questa tratta, sostituendo la precedente e permettendo un transito più fluido. Le operazioni di costruzione sono terminate e la strada è stata aperta al traffico, rendendo più agevole l’accesso all’area portuale. La conclusione di questa fase interessa direttamente la viabilità locale e il collegamento tra le diverse zone interessate.
Ultimata la nuova strada che in via Ligea conduce dalle gallerie alla rotatoria, davanti all'ingresso del Porto. Procedono, dunque, i lavori a Porta Ovest: posizionato l'asfalto e completata la pavimentazione di marciapiedi e area sosta. E' stato inoltre seminato il prato nella zona verde.Foto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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