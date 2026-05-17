Playoff Trieste domina a Brescia | Brown e Ross portano il vantaggio

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo turno dei playoff, la squadra di Trieste ha ottenuto una vittoria importante contro Brescia, grazie alle prestazioni di Brown e Ross. La partita si è conclusa con Trieste avanti negli ultimi secondi, dopo aver mantenuto il vantaggio nel quarto periodo. Nei minuti finali, il canestro decisivo è stato segnato da un giocatore di Trieste, che ha consolidato il risultato. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio, con Trieste che ha controllato il vantaggio fino al fischio finale.

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? Domande chiave Come ha fatto Trieste a non farsi sfuggire il vantaggio finale?. Chi ha deciso la partita con il canestro decisivo negli ultimi secondi?. Perché la rimonta di Della Valle non è bastata alla Germani?. Come cambierà l'equilibrio della serie dopo il successo in trasferta?.? In Breve Brown segna 22 punti, Ross 18 e Uthoff 16 per Trieste.. Della Valle realizza 26 punti, Toscano-Anderson 14 per i biancorossi.. Ivanovic pareggia a 30 secondi dalla fine nel PalaLeonessa.. Serie sullo 1-0 con Trieste che conquista il vantaggio in trasferta.. La Pallacanestro Trieste ha strappato un successo fondamentale per 92-90 nel PalaLeonessa di Brescia, portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie dei quarti di finale playoff di Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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