Nel primo tempo dei playoff di Serie A, il giocatore ha segnato una tripletta che ha portato alla vittoria per 3-0 contro il Palermo. La squadra avversaria ha subito tre reti in appena 45 minuti, senza riuscire a reagire. La partita si è svolta allo stadio Ceravolo, dove il protagonista ha dimostrato grande efficacia sotto porta. La sconfitta del Palermo si è concretizzata con tre gol incassati in un singolo tempo, lasciando poche possibilità di rimonta.

? Punti chiave Come ha fatto il Palermo a subire tre gol in un tempo?. Chi ha trasformato la partita in una lezione di calcio al Ceravolo?. Perché la squadra di Inzaghi è rimasta intrappolata in spogliatoio?. Quanto è difficile per il Palermo ribaltare questo risultato al ritorno?.? In Breve Iemmello segna doppietta e Liberali chiude il 3-0 entro il primo tempo.. Catanzaro di Aquilani domina il Palermo di Inzaghi al Ceravolo il 17 maggio 2026.. Pittarello e Pontisso colpiscono rispettivamente traversa e palo durante la gara.. Vittoria storica per il Catanzaro dal rientro in Serie B avvenuto tre anni fa.. Pietro Iemmello ha segnato dopo soli 45 secondi al Ceravolo, trascinando il Catanzaro verso un trionfo per 3-0 contro il Palermo nella prima sfida dei playoff per la Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie A: Iemmello travolge il Palermo con un 3-0 al Ceravolo

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