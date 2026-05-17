Nel match dei playoff, il Savona ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 4-0 contro la Praese. Il primo tempo si è concluso senza reti, ma nel secondo, il Savona ha segnato quattro gol. Durante la partita, un errore del portiere avversario ha portato a una occasione per il Savona, mentre la Praese ha avuto un'occasione sventata da un intervento difensivo. La squadra ospite ha dominato l'incontro, chiudendo con un risultato netto.

? Domande chiave Come ha fatto il Savona a sbloccare il primo tempo bloccato?. Chi ha trasformato l'errore di Nelli in un'occasione per la Praese?. Perché la difesa della Praese è crollata dopo il secondo gol?. Quali errori tattici di Tedone hanno permesso il quarto gol biancoblù?.? In Breve Nelli segna al 48', Burchi raddoppia al 58' e segna di nuovo al 59'.. Sassari realizza il terzo gol al 79' dopo assist di Durante.. Silvestri chiude il punteggio al 80' sfruttando lo sbilanciamento difensivo.. La Praese di Tedone subisce il dominio tattico dei genovesi in finale.. Il Savona domina la finale playoff contro la Praese con un netto 4-0, chiudendo la sfida sul campo con una prestazione schiacciante che lascia i biancoblù senza risposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, il Savona travolge la Praese: vittoria netta per 4-0

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