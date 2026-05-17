Pisogne ciclisti sconsiderati scalano la frana

A Pisogne, alcuni ciclisti hanno attraversato le transenne che vietano il passaggio in un’area interessata da una frana. La presenza della massa di terra smossa ha reso molto complicata la circolazione verso le frazioni in quota. Questa mattina, pedoni, ciclisti e motociclisti hanno superato le barriere di sicurezza, nonostante i divieti messi in atto per tutela della sicurezza pubblica. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità locali.

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