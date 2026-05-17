Pisa spuntato e rassegnato il congedo casalingo è un incubo | 0-3 Napoli e contestazione del pubblico

Da corrieretoscano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa conclude la propria stagione in casa con una sconfitta netta per 0-3 contro il Napoli. La squadra, già retrocessa in Serie B, ha ricevuto la contestazione del pubblico presente allo stadio. La partita si è giocata davanti ai tifosi nerazzurri, che hanno espresso il loro dissenso durante l'incontro. La sconfitta rappresenta l’ultimo risultato casalingo per il club in questa stagione, segnando un finale difficile e amaro per la squadra e i suoi supporter.

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PISA – L’ultima apparizione casalinga stagionale si chiude con l’ennesimo epilogo amaro per il Pisa. Davanti al proprio pubblico, la formazione nerazzurra, già matematicamente retrocessa in Serie B e bersaglio della dura contestazione della tifoseria, cede per 0-3 al Napoli. Un successo di fondamentale importanza per la compagine partenopea, che grazie a questi tre punti conquista la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, archiviando la pratica con un primo tempo di grande autorevolezza e arrotondando il punteggio nelle battute conclusive. Dopo una primissima fase di studio caratterizzata da ritmi piuttosto blandi, gli ospiti prendono progressivamente in mano il pallino del gioco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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