Pisa-Napoli scintille in area tra Elmas e Calabresi | ammoniti entrambi al 53?
Durante il primo tempo di Pisa-Napoli, all’ora di gioco, si sono verificati due episodi che hanno coinvolto i giocatori di entrambe le squadre. Al 52°, l’arbitro ha ammonito contemporaneamente sia Elmas che Calabresi, dopo un episodio di contrasto in area del Pisa, quando Elmas è stato trattenuto da Calabresi. Il match si trovava in piena fase di gestione da parte degli azzurri, con il Napoli in vantaggio di due gol, segnati da McTominay e Rrahmani.
Animi accesi all’Arena Garibaldi al 52? di Pisa- Napoli. In piena gestione del match da parte degli azzurri (sul 2-0 grazie al gol di McTominay al 21? e a quello di Rrahmani al 27?), Elmas entra in area del Pisa e viene trattenuto da Calabresi. Il macedone si gira di scatto e protesta vivacemente; il difensore nerazzurro reagisce, parte un diverbio acceso che in pochi secondi sfocia in una piccola rissa con l’intervento dei compagni di entrambe le squadre. L’intervento dell’arbitro Fourneau. L’arbitro Francesco Fourneau ferma il gioco per separare i giocatori e, al 53?, estrae il cartellino giallo per entrambi i protagonisti: ammoniti sia Eljif Elmas che Arturo Calabresi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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