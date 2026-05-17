Pisa-Napoli scintille in area tra Elmas e Calabresi | ammoniti entrambi al 53?

Durante il primo tempo di Pisa-Napoli, all’ora di gioco, si sono verificati due episodi che hanno coinvolto i giocatori di entrambe le squadre. Al 52°, l’arbitro ha ammonito contemporaneamente sia Elmas che Calabresi, dopo un episodio di contrasto in area del Pisa, quando Elmas è stato trattenuto da Calabresi. Il match si trovava in piena fase di gestione da parte degli azzurri, con il Napoli in vantaggio di due gol, segnati da McTominay e Rrahmani.

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