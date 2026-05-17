Pisa-Napoli 0-3 | Ci avete deluso e non ci meritate | l' ultima in casa finisce con la contestazione di tutto lo stadio
Nell'ultima partita casalinga di campionato, il Pisa Sporting Club ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Durante l'incontro, lo stadio ha espresso il proprio disappunto con fischi e striscioni rivolti alla squadra, alla dirigenza e al tecnico. La contestazione si è protratta per tutta la durata della partita, coinvolgendo l'intero pubblico presente. La manifestazione di protesta ha caratterizzato i novanta minuti in cui i tifosi hanno manifestato il loro malcontento.
Fischi, striscioni fortemente critici verso l'intero club - dalla dirigenza fino ai calciatori, passando per il tecnico - e una contestazione che ha accompagnato gli ultimi novanta minuti casalinghi del Pisa Sporting Club in Serie A. Un campionato atteso 34 anni e vissuto con un'amarezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CREMONESE-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS | 17ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
Sullo stesso argomento
Ogni libro ci porta in un mondo tutto suo e Bookted lo accompagna con tutto ciò che ci serve per viverlo davveroE se un libro si potesse vivere, non solo leggere? Questa è la domanda da cui è partita Bookted, un’idea nata a Roma dall’intuizione di due giovani...
Milan-Udinese 0-3, lo sfogo di Salvini: “Ci avete abituato alla mediocrità. Non avete rispetto per i tifosi”Il Milan viene disintegrato dall'Udinese che si impone per 3-0 ed espugna San Siro.
La classifica dopo i risultati delle partite delle 12: Juventus-Fiorentina 0-2 Pisa-Napoli 0-3 Genoa-Milan 1-2 Como-Parma 1-0 Roma-Lazio 2-0 x.com
Serie A: Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Juve-Fiorentina 0-2 e Pisa-Napoli 0-3. Squadra di Conte qualificata matematicamente in Champions. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/c - Facebook facebook
Pisa 0 - [2] Napoli - Scott McTominay 27' reddit
Pisa-Napoli 0-3, le pagelle: disastro nerazzurro, McTominay dominatoreRisultato finale: Pisa-Napoli 0-3 PISA Semper 5 – Non ben posizionato in occasione della prima rete del Napoli, sul colpo di testa di Rrahmani è invece goffo e si lascia scappare dalle mani un pallone ... tuttomercatoweb.com
Pisa-Napoli 0-3, un Conte da Champions: gli azzurri ancora nell'Europa dei grandiQuesta volta non è servito guardare i risultati degli altri campi. Il Napoli di Antonio Conte si qualifica in Champions League grazie alla vittoria di oggi contro il Pisa. In una ... ilmattino.it