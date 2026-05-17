Pisa-Napoli 0-3 | Ci avete deluso e non ci meritate | l' ultima in casa finisce con la contestazione di tutto lo stadio

Da pisatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima partita casalinga di campionato, il Pisa Sporting Club ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Durante l'incontro, lo stadio ha espresso il proprio disappunto con fischi e striscioni rivolti alla squadra, alla dirigenza e al tecnico. La contestazione si è protratta per tutta la durata della partita, coinvolgendo l'intero pubblico presente. La manifestazione di protesta ha caratterizzato i novanta minuti in cui i tifosi hanno manifestato il loro malcontento.

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Fischi, striscioni fortemente critici verso l'intero club - dalla dirigenza fino ai calciatori, passando per il tecnico - e una contestazione che ha accompagnato gli ultimi novanta minuti casalinghi del Pisa Sporting Club in Serie A. Un campionato atteso 34 anni e vissuto con un'amarezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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