Pisa-Napoli 0-3 | Ci avete deluso e non ci meritate | l' ultima in casa finisce con la contestazione di tutto lo stadio
Nell'ultimo match casalingo di Serie A, il Pisa Sporting Club ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Durante la partita, lo stadio ha espresso il proprio disappunto con fischi e striscioni critici rivolti a tutta la squadra, alla dirigenza e al tecnico. La contestazione si è protratta per tutta la durata dell'incontro, accompagnando la delusione dei tifosi per le prestazioni della squadra. Dopo il fischio finale, la tensione si è fatta evidente tra il pubblico e le forze dell'ordine presenti allo stadio.
Fischi, striscioni fortemente critici verso l'intero club - dalla dirigenza fino ai calciatori, passando per il tecnico - e una contestazione che ha accompagnato gli ultimi novanta minuti casalinghi del Pisa Sporting Club in Serie A. Un campionato atteso 34 anni e vissuto con un'amarezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CREMONESE-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS | 17ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
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