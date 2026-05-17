Pisa-Napoli 0-3 | Ci avete deluso e non ci meritate | l' ultima in casa finisce con la contestazione di tutto lo stadio

Nell'ultimo match casalingo di Serie A, il Pisa Sporting Club ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Durante la partita, lo stadio ha espresso il proprio disappunto con fischi e striscioni critici rivolti a tutta la squadra, alla dirigenza e al tecnico. La contestazione si è protratta per tutta la durata dell'incontro, accompagnando la delusione dei tifosi per le prestazioni della squadra. Dopo il fischio finale, la tensione si è fatta evidente tra il pubblico e le forze dell'ordine presenti allo stadio.

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