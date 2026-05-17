Pisa-Napoli 0-3 a breve Conte in conferenza

Dopo la partita tra Pisa e Napoli, terminata con un risultato di 0-3, l’allenatore del Napoli ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. La gara ha visto la squadra partenopea ottenere la vittoria che ha garantito la qualificazione in Champions League. Nei minuti successivi al match, l’allenatore ha parlato degli aspetti della partita e delle prossime sfide della squadra. La conferenza si è tenuta poco dopo la conclusione dell’incontro.

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L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa e la definitiva qualificazione in Champions League Pisa-Napoli 0-3, Conte in conferenza. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pisa-Napoli 0-3, a breve Conte in conferenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League Sullo stesso argomento Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Napoli-Torino 2-1, a breve Conte in conferenzaL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino Mg Milano... MS | Pisa 0-3 Napoli 21' Scott McTominay 27' Amir Rrahmani 90+2' Rasmus Højlund #SerieA x.com Pisa 0 - [2] Napoli - Scott McTominay 27' reddit Pisa – Napoli LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataIl Napoli fa visita al Pisa nella penultima giornata di Serie A, in una sfida che pesa soprattutto sulla corsa europea degli azzurri. La squadra di Antonio Conte arriva in Toscana con un obiettivo ... stadiosport.it LIVE Pisa-Napoli 0-2 Serie A 2025/2026: Ammonizioni e Calma in CampoSerie A 2025/2026, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Pisa-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it