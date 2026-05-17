Pisa-Napoli 0-1 decide McTominay | decimo gol in Serie A quattordicesimo in stagione

Nella partita tra Pisa e Napoli, Scott McTominay ha segnato il gol decisivo al 74° minuto, portando i partenopei in vantaggio. È il suo decimo gol in Serie A e il quattordicesimo in questa stagione. La rete ha permesso agli azzurri di ottenere una vittoria di misura e di mantenere la posizione in classifica in vista delle ultime giornate. La gara si è svolta all'Arena Garibaldi, con il risultato finale di 0-1.

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Scott McTominay decide Pisa-Napoli. Lo scozzese sblocca la partita dell’Arena Garibaldi e regala agli azzurri tre punti pesantissimi nella corsa Champions, a una giornata dalla fine del campionato. I numeri di McTominay nella stagione 202526. Per il centrocampista è il decimo gol in Serie A in questa stagione, il quattordicesimo considerando tutte le competizioni. Numeri che lo confermano come il giocatore più decisivo del Napoli di Antonio Conte, davanti agli stessi De Bruyne e Hojlund. McTominay è arrivato a Napoli nell’estate 2024 dal Manchester United, accolto da una parte della tifoseria con qualche perplessità sul prezzo e sul ruolo. Conte lo ha plasmato come incursore puro, lasciandogli libertà di inserirsi tra le linee e di chiudere l’azione in area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pisa-Napoli 0-1, decide McTominay: decimo gol in Serie A, quattordicesimo in stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Napoli espugna Cagliari, decide un gol lampo di McTominayAGI - Un gol in avvio di Scott McTominay basta al Napoli per violare l'Unipol Domus, superando 1-0 il Cagliari nella gara d'apertura della 30esima... Diretta gol Serie A LIVE: colpo del Torino a Pisa, decide AdamsCalciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... McTominay porta avanti il Napoli a Pisa! #PisaNapoli 0-1 x.com Match Thread: Pisa vs Napoli | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Serie A – Live – Pisa-Napoli: la penultima per chiudere questo campionato al 2°posto e la qualifica in Champions (0-2, 21? McTominay, 27? Rrhamani)Serie A – Live – Pisa-Napoli: De Bryne in pachina, gioca Elmas dal 1? minuto. Si rivede Meret in porta 27? GOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio del Napoli, angolo di Elmas peciso per la testa di Rrahmani, Semper ... 100x100napoli.it Pisa-Napoli, il risultato in diretta LIVEManca un ultimo sforzo al Napoli per blindare il secondo posto in classifica e di fatto la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Conte affronta la trasferta di Pisa con la squadra di H ... sport.sky.it