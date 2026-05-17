Piceno l’allarme Arpam | oltre 100 morti per le polveri PM 2,5

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità sanitarie hanno segnalato che nel territorio del Piceno si sono registrati oltre 100 decessi attribuibili alle polveri sottili PM 2,5. Questi particolati, di dimensioni inferiori a 2,5 micron, possono penetrare profondamente nei polmoni, causando problemi di salute. Non è stato ancora chiarito perché la seconda centralina di monitoraggio ambientale, installata a San Benedetto, non sia entrata in funzione. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle misurazioni e sulla tutela della popolazione.

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? Punti chiave Come penetrano le polveri PM 2,5 nei polmoni dei cittadini?. Perché la seconda centralina di monitoraggio a San Benedetto non è stata attivata?. Quali zone del Piceno registrano i livelli più alti di inquinamento?. Chi ha sollevato l'allarme sanitario già nel 2018?.? In Breve Ascoli registra 53 morti precoci ogni 100.000 abitanti secondo i dati Arpam.. Nel 2018 Fabio Urbinati e Peppino Giorgini segnalarono rischi nei quartieri sud di San Benedetto.. Il 97% della popolazione marchigiana respira aria con PM 2,5 oltre i limiti OMS.. Emissioni da traffico e impianti industriali colpiscono i 200.000 residenti dell'area del Piceno.. Oltre 100 decessi prematuri nel Piceno causati dalle polveri sottili PM 2,5 in un solo anno: i dati dell’Arpam delineano un quadro sanitario drammatico per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Piceno, l’allarme Arpam: oltre 100 morti per le polveri PM 2,5
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