Piano di espansione | oltre 70 nuove opportunità occupazionali in Italia

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state annunciate oltre 70 nuove opportunità di lavoro in Italia, in vari settori legati alla logistica e al commercio. Per il 2026, le assunzioni riguarderanno principalmente profili tecnici e amministrativi. Le nuove strutture logistiche e commerciali saranno concentrate in specifiche aree del paese, con investimenti mirati a sviluppare infrastrutture e servizi. L’iniziativa include anche la creazione di nuovi poli dedicati alle attività di deposito, distribuzione e gestione delle merci.

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? Punti chiave Quali profili tecnici e amministrativi sono ricercati per il 2026?. Dove si concentreranno i nuovi poli logistici e commerciali?. Come influirà il nuovo deposito calabrese sui tempi di consegna?. Chi potrà candidarsi per i ruoli specialistici in ufficio?.? In Breve Nuovo deposito di 6.000 mq attivato a Catanzaro per il Sud Italia.. Assunzioni 2026 coinvolgono profili tecnici, amministrativi e specialisti energy management.. Ricerca geometri e architetti per rilevamento misure in Valle d'Aosta e Marche.. Sede di Civitavecchia cerca analista sviluppatore per potenziamento capacità tecnologiche..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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