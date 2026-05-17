Pettinari Di Pillo e D' Andrea sulle dimissioni di Pignoli | Gesto di responsabilità diventi principio per tutti
L’assessore comunale ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di una vicenda giudiziaria emersa, dopo una richiesta pubblica di lasciare l’incarico. Tre rappresentanti del consiglio comunale hanno commentato la decisione, definendola un gesto di responsabilità e affermando che possa diventare un esempio per altri. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso dichiarazioni pubbliche, e la decisione è stata presa dopo che si è verificato un approfondimento sulla situazione legale dell’assessore.
“Prendiamo atto delle dimissioni rassegnate dall’assessore comunale Pignoli a seguito della vicenda giudiziaria emersa e della nostra formale richiesta pubblica di lasciare l’incarico istituzionale. Riteniamo che la scelta compiuta dall’ormai ex assessore rappresenti un gesto di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Domenico Pettinari. . Ascoltate questo audio . E’ drammatico . Commovente . Pieno di dolore . Disperato quasi. E’ un grido che implora e chiede aiuto . Sono le donne e le mamme che scrivono pubblicamente al Sindaco. Ascoltatele qui (voce di Ivo) facebook
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