Pettinari Di Pillo e D' Andrea sulle dimissioni di Pignoli | Gesto di responsabilità diventi principio per tutti

Da ilpescara.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore comunale ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di una vicenda giudiziaria emersa, dopo una richiesta pubblica di lasciare l’incarico. Tre rappresentanti del consiglio comunale hanno commentato la decisione, definendola un gesto di responsabilità e affermando che possa diventare un esempio per altri. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso dichiarazioni pubbliche, e la decisione è stata presa dopo che si è verificato un approfondimento sulla situazione legale dell’assessore.

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“Prendiamo atto delle dimissioni rassegnate dall’assessore comunale Pignoli a seguito della vicenda giudiziaria emersa e della nostra formale richiesta pubblica di lasciare l’incarico istituzionale. Riteniamo che la scelta compiuta dall’ormai ex assessore rappresenti un gesto di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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