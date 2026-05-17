Pettinari Di Pillo e D' Andrea sulle dimissioni di Pignoli | Gesto di responsabilità diventi principio per tutti

L’assessore comunale ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di una vicenda giudiziaria emersa, dopo una richiesta pubblica di lasciare l’incarico. Tre rappresentanti del consiglio comunale hanno commentato la decisione, definendola un gesto di responsabilità e affermando che possa diventare un esempio per altri. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso dichiarazioni pubbliche, e la decisione è stata presa dopo che si è verificato un approfondimento sulla situazione legale dell’assessore.

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