Pescara | blocco trasferte fino al 2027 per i residenti in Abruzzo

A Pescara, è stato deciso di bloccare le trasferte per i residenti in tutta la regione fino al 2027. La misura riguarda sia le persone coinvolte in scontri con la polizia, di cui sono stati arrestati sei, sia gli altri residenti che potrebbero essere coinvolti in attività che richiedono restrizioni. La decisione si applica a tutti i cittadini dell'Abruzzo, senza distinzioni. La limitazione si mantiene in vigore fino alla data stabilita, senza indicazioni di revoca anticipata.

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? Punti chiave Chi sono i sei arrestati per gli scontri con la polizia?. Perché il divito colpisce tutti i residenti in tutta l'Abruzzo?. Come influirà questo blocco sulle partite in Serie C?. Quali altri episodi hanno spinto il Ministero a questa sanzione?.? In Breve Dieci agenti feriti durante gli scontri con lo Spezia.. Sei arrestati e nuovi Daspo previsti dopo gli eventi di Castellammare e Frosinone.. Blocco esteso a tutti i residenti della regione Abruzzo.. Sanzione motivata dalla recidività dei gruppi dopo gli episodi di gennaio e febbraio 2026.. Il Ministero degli Interni ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte del Pescara fino al 1 febbraio 2027, colpendo i residenti in tutta la regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara: blocco trasferte fino al 2027 per i residenti in Abruzzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pescara, sprint salvezza senza tifosi: trasferte vietate fino a fine annoL'ultima trasferta del Delfino con i propri tifosi al seguito è stata quella di Frosinone. Pescara senza tifosi al seguito in trasferta fino a febbraio 2027!La stagione 2026-27 del Pescara Calcio è ben lungi dall'essere vicina, essendo da poco amaramente terminata con la retrocessione quella targata... Pescara, vietate tutte le trasferte fino al 2027Il divieto riguarda i residenti in Abruzzo. La decisione arriva dopo gli incidenti seguiti alla gara con lo Spezia ... lanuovariviera.it Pescara calcio: per i tifosi trasferte vietate fino a febbraioPescara calcio: dopo i gravi disordini scoppiati allo stadio Adriatico nel post gara con lo Spezia, per i tifosi biancazzurri trasferte vietate fino al 1 febbraio 2027. Il provvedimento, adottato dal ... rete8.it