Perugia sul trono d’Europa! Giannelli e compagni alzano la Champions League di volley Campioni di tutto

Perugia ha conquistato la Champions League 2026 di volley maschile, vincendo la finale contro l’avversario diretto. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa il trofeo dopo una serie di partite intense e combattute. La vittoria rappresenta il secondo titolo continentale per il club, che aveva già ottenuto successi simili in passato. La competizione si è svolta in diverse città europee, con la finale che si è giocata in casa della squadra vincente.

Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, dominando in lungo e in largo la Final Four andata in scena alla Inalpi Arena di Torino: dopo aver travolto il PGE Projekt Varsavia con il massimo scarto nella semifinale disputata ieri pomeriggio, i Block Devils hanno schiantato anche l’Aluron Warta Zawiercie con un netto 3-0 (29-27; 25-18; 25-15) nell’atto conclusivo e si sono meritati il massimo trofeo continentale per la seconda volta consecutiva. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno difeso il titolo conquistato dodici mesi fa, quando batterono proprio i polacchi a Lodz, e si sono confermati Campioni d’Europa, chiudendo nel miglior modo possibile una stagione che aveva già portato in dote lo scudetto e il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Oasport.it

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