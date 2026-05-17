Perugia sul trono d’Europa! Giannelli e compagni alzano la Champions League di volley Campioni di tutto
Perugia ha conquistato la Champions League 2026 di volley maschile, vincendo la finale contro l’avversario diretto. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa il trofeo dopo una serie di partite intense e combattute. La vittoria rappresenta il secondo titolo continentale per il club, che aveva già ottenuto successi simili in passato. La competizione si è svolta in diverse città europee, con la finale che si è giocata in casa della squadra vincente.
Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, dominando in lungo e in largo la Final Four andata in scena alla Inalpi Arena di Torino: dopo aver travolto il PGE Projekt Varsavia con il massimo scarto nella semifinale disputata ieri pomeriggio, i Block Devils hanno schiantato anche l’Aluron Warta Zawiercie con un netto 3-0 (29-27; 25-18; 25-15) nell’atto conclusivo e si sono meritati il massimo trofeo continentale per la seconda volta consecutiva. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno difeso il titolo conquistato dodici mesi fa, quando batterono proprio i polacchi a Lodz, e si sono confermati Campioni d’Europa, chiudendo nel miglior modo possibile una stagione che aveva già portato in dote lo scudetto e il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LA SIR PERUGIA E' CAMPIONE D'EUROPA!!! Con una finale perfetta il Volley Perugia vince la Champions League per il secondo anno consecutivo. I ragazzi di coach Lorenzetti demoliscono l'Aluron Warta Zawiercie con un 3 a 0 senza storia. 29-27; 25-18; 2 - Facebook facebook
Il Benfica termina una stagione imbattuta nella Primera Liga portoghese. Finiscono al terzo posto e non si qualificano per la Champions League. reddit
LIVE Perugia-Zawiercie 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: umbri ancora padroni d’Europa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Parallela di Ensing da zona 2 24-14 Mano out Ensing da seconda linea 24-13 Errore al servizio Zawercie. oasport.it
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