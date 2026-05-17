Perugia ha conquistato per la seconda volta consecutiva la vittoria nella Champions League maschile di pallavolo. La squadra, guidata dal capitano della Nazionale, ha affrontato in finale il Warta Zawiercie e si è aggiudicata il titolo dopo aver vinto l'incontro decisivo. La finalissima si è svolta in una partita intensa, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La vittoria conferma il successo della formazione perugina nel massimo torneo continentale di pallavolo maschile.

Domenica sera la Sir Susa Scai Perugia ha vinto per la seconda volta consecutiva la Champions League maschile di pallavolo, battendo 3-0 (con i parziali di 29-27, 25-18, 25-15) la squadra polacca Warta Zawiercie in finale, esattamente come l’anno scorso. È la terza volta consecutiva che una squadra italiana vince la Champions League maschile: due anni fa l’aveva vinta l’Itas Trentino Volley, che quest’anno è stata invece eliminata dal Varsavia, la squadra che Perugia ha a sua volta battuto in semifinale. Perugia è una delle migliori squadre italiane degli ultimi anni, ed è campione d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica. La finale è iniziata in modo molto combattuto: il primo set si è giocato punto a punto e lo Zawiercie è andato vicino a vincerlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERUGIA vola alle FINAL FOUR di CHAMPIONS: Sir Sicoma Perugia 3-0 | CEV | DAZN

Sullo stesso argomento

Perugia-Civitanova è La Finale del campionato maschile di pallavoloQuella che si è giocata più volte: quest'anno Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici Iniziano...

Hakimi, parla l’agente: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra»Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato Mercato Torino, che obiettivo per l’estate:...

Perugia ha già vinto in questa stagione il e la Ora l'obiettivo è il con la Guarda la Final Four di CEV Champions League, il 16 e il 17 maggio, su #DAZN x.com

Il Benfica termina una stagione imbattuta nella Primera Liga portoghese. Finiscono al terzo posto e non si qualificano per la Champions League. reddit

Champions League, Perugia da impazzire: è ancora regina d'Europa!A Torino i polacchi dello Zawierce lottano un set, poi Giannelli e Ben Tara salgono in cattedra: è un 3-0 inequivocabile ed è terza Champions. Per gli uomini di Lorenzetti l'ennesimo trofeo di una sta ... gazzetta.it

Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutivaDomenica sera la Sir Susa Scai Perugia ha vinto per la seconda volta consecutiva la Champions League maschile di pallavolo, battendo 3-0 (con i parziali di 29-27, 25-18, 25-15) la squadra polacca ... ilpost.it