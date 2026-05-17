Perde il controllo della Vespa sulla strada di campagna | 23enne ricoverato è grave

Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della Vespa lungo una strada di campagna. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il veicolo fuori strada e il ragazzo disteso sull’asfalto ai margini della carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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