Perde il controllo della Vespa sulla strada di campagna | 23enne ricoverato è grave

Da bresciatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della Vespa lungo una strada di campagna. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il veicolo fuori strada e il ragazzo disteso sull’asfalto ai margini della carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a notare la Vespa finita fuori traiettoria e il ragazzo steso sull'asfalto, ai margini della carreggiata. Una scena improvvisa e drammatica che nel pomeriggio di oggi ha fatto scattare la macchina dei soccorsi lungo via Santa Maria, nella zona agricola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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