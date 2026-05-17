Sabato scorso, durante la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, la cantante bulgara ha vinto la competizione, portando a casa il primo premio di cristallo per il suo paese. La sua performance ha sorpreso molti, superando le aspettative dei pronostici dei bookmaker. Nel frattempo, in Italia, un cantante di 57 anni ha fatto notizia per aver conquistato le classifiche con un brano melodico, riuscendo a farsi strada tra i giovani ascoltatori. Entrambi gli eventi dimostrano come il talento possa emergere in modo inaspettato, indipendentemente dall’età o dalle previsioni.

Vienna – E Bangaranga sia. Sabato la bulgara Dara ha fatto a pezzi le previsioni dei bookmakers sull’esito del 70° Eurovision Song Contest regalando al suo paese il primo microfono di cristallo della storia. Fra un anno appuntamento a Sofia, dunque; presumibilmente tra le gradinate di quella Arena 8888 Sofia che, per dimensioni, è la sola struttura nazionale indoor con le caratteristiche necessarie ad accogliere una kermesse di tale portata. Italian singer Sal Da Vinci, representing Italy with the song 'Per Sempre Si', performs during a dress rehearsal for the first semi-final of the Eurovision Song Contest 2026 (ESC) at Wiener Stadthalle in Vienna, Austria on May 11, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Sal Da Vinci ha fatto un’impresa: a 57 anni (e con un brano melodico) si è fatto largo fra i giovani

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