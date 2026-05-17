Sul litorale del Peloponneso, nel punto in cui nel 1827 si svolse una battaglia tra le flotte ottomane e greche, è stato notato il presidente del Consiglio durante una visita. La presenza è avvenuta in compagnia di un nuovo editore di un quotidiano nazionale. La visita si è svolta in un’area storicamente significativa, senza che siano state rese note dichiarazioni ufficiali. La presenza del presidente in quella zona ha attirato l’attenzione di molti osservatori, in relazione a recenti cambi di linea editoriale.

(Adnkronos) - Sul litorale del Peloponneso, nel punto in cui nel 1827 la flotta ottomana fu sconfitta dalle potenze europee, si è tenuto dal 15 al 17 maggio lo Europe-Gulf Forum, il vertice che ha riunito per la prima volta capi di Stato e di governo europei con i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc). Una scelta simbolica, quella di Navarino: l'Europa che guarda ancora una volta a Sud e a Est, stavolta non con le cannonate ma con accordi commerciali, corridoi energetici e trattative su migrazione e sicurezza marittima. La premier italiana Giorgia Meloni ha aperto i lavori insieme al primo ministro del Qatar Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mentre la tappa a Cipro è stata cancellata dopo i fatti di Modena che l'hanno riportata in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Perché Meloni era a Navarino con il nuovo editore di ‘Repubblica'

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