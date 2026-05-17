Il Napoli ha ottenuto una vittoria a Pisa che gli garantisce matematicamente l'accesso alla fase a gironi della Champions League 20262027. La qualificazione assume un valore speciale considerando gli infortuni di alcuni giocatori chiave e il lavoro svolto dall’allenatore, che ha portato la squadra a raggiungere questo risultato. La vittoria permette ai partenopei di consolidare la posizione in campionato e di prepararsi alla prossima stagione europea con maggiore sicurezza.

? In Sintesi Il Napoli vince a Pisa e conquista la qualificazione matematica alla Champions League 20262027. Un traguardo vitale, raggiunto al termine di una stagione falcidiata da oltre 30 infortuni che hanno privato Antonio Conte di stelle come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Il tecnico leccese è stato l’artefice principale di questo traguardo, ridisegnando la squadra tatticamente (passando alla difesa a tre) e valorizzando le seconde linee. I ricavi UEFA sbloccheranno i riscatti obbligatori di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, ma impongono un netto cambio di marcia in Europa dopo il disastroso 30° posto ottenuto in questa annata. Come si è qualificato il Napoli in Champions League e quali sono i meriti tattici di Antonio Conte?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché la qualificazione Champions del Napoli vale doppio: infortuni, meriti di Conte e cosa cambia ora

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| #Hojlund: Questo gol ha avuto un significato simbolico, perché rappresenta due cose. Abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League con il Napoli e questo significa che, grazie al mio contratto, ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli: x.com

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