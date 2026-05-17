Il primo ministro indiano ha annunciato nuove misure di risparmio energetico in risposta a una crisi che coinvolge il settore energetico del paese. Le restrizioni riguardano l'uso di energia in diversi settori, con l'obiettivo di ridurre i consumi e affrontare le difficoltà attuali. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la disponibilità di risorse e la stabilità del sistema energetico nazionale. Le misure sono state comunicate ufficialmente alle autorità locali e alle aziende coinvolte.

Li ha imposti il primo ministro Narendra Modi a causa della crisi energetica: riguardano i carburanti, gli acquisti di gioielli, i viaggi e l'agricoltura Domenica 10 maggio il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato 1,4 miliardi di indiani a fare dei «sacrifici patriottici» e ha elencato una serie di misure di austerity, alcune delle quali abbastanza pesanti, per rispondere all’attuale crisi economica, causata dalla guerra in Medio Oriente. L’obiettivo, comune a molti paesi dell’Asia meridionale e del sud-est asiatico, è di ridurre i consumi di carburante, ma anche di risparmiare valuta straniera, le cui riserve iniziano a diminuire, e sostenere la moneta locale, la rupia, che ha perso molto valore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per l’India è di nuovo tempo di sacrifici

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