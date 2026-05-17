Per gli abbonati occhio a rimborsi e servizi alternativi
Chi ha un abbonamento deve fare attenzione a eventuali rimborsi e alle opzioni di servizi alternativi disponibili. Le condizioni di rimborso potrebbero cambiare e alcune offerte di sostituzione potrebbero essere proposte in caso di modifiche o disservizi. È importante leggere le comunicazioni ufficiali e verificare i dettagli contrattuali, poiché le modalità di gestione di rimborsi e servizi alternativi variano a seconda delle aziende e delle situazioni specifiche.
Chi ha un abbonamento dovrà prestare attenzione su rimborsi e offerta di servizi alternativi. Così ad esempio le misure per accesso ai treni Intercity 531 e 546 Perugia-Roma (deviati via Terontola): ai titolari di abbonamento regionale e Carta Tutto Treno Umbria validi tra Roma e Perugia (via Foligno) sarà consentito l’accesso ai treni Intercity tra Roma e Terontola. Ai titolari di titolo di viaggio Intercity - abbonamento o biglietto singolo - sarà consentito l’accesso ai bus sostitutivi LP531 e LP546, appositamente predisposti sulla relazione Perugia-Assisi-Foligno-Spoleto-Terni-Orte e viceversa. Ai titolari di abbonamento Frecciargento mensili di maggio, validi per i treni 8851 e 8852 che sono cancellati, viene riconosciuto il rimborso pro-quota per i 14 su 31 giorni in cui tali treni non circoleranno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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