per chi ama i racconti a tema sportivo e la dimensione della commedia come strumento per riflettere

R UNNING POINT 2 Genere: commedia sportiva Regia: Elaine Ko, Mindy Kaling & Ike Barinholtz & David Stassen. Con Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Abrizio Guido. Su Netflix Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Perché non perdere “Running Point”, sitcom rassicurante e intelligente con Kate Hudson Isla Gordon, unica donna di una famiglia proprietaria della squadra di basket dei Los Angeles Waves, si ritrova a guidare il club dopo che il fratello Cam è stato ricoverato in una clinica per disintossicarsi. Quando il fratello torna intenzionato a rimettersi alla guida dell’azienda, per lei cominciano una serie di imprevisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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