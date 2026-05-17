Il presentatore toscano, noto per il suo lavoro televisivo, ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria di Livorno durante una cerimonia nella sala del consiglio comunale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. Carlo Conti, nato in Toscana e con radici anche nella zona di Livorno, ha commentato l’evento ringraziando per il gesto. La cittadinanza onoraria rende ufficiale il legame tra il presentatore e la città.

Carlo Conti metà fiorentino, metà livornese. Da ieri il doppio dato è ufficializzato. Il presentatore toscano nella sala del consiglio comunale di Livorno ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città. Durante la cerimonia, Conti non è riuscito a trattenere la commozione ricordando alcuni membri della sua famiglia oggi scomparsi, che lo legano alla città di Livorno. Il conduttore ha rievocato con affetto le proprie radici materne. La madre Lolette era nata “all’angolo tra Borgo Cappuccini e via Verdi”, mentre la zia Edda era considerata una vera istituzione familiare, tanto da essere definita scherzosamente la “campionessa mondiale di cacciucco”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Per Carlo Conti arriva la cittadinanza onoraria: “Ora sono anche ufficialmente cittadino livornese”

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