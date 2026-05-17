Pentathlon la turca Ilke Ozyuksel vince la tappa di Coppa del Mondo di Pazardzhik

A Pazardzhik, in Bulgaria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno con la vittoria della turca Ilke Ozyuksel nella finale individuale femminile. La gara si è svolta senza partecipanti italiane e ha visto Ozyuksel conquistare il primo posto, dopo aver superato le altre contendenti. La competizione è stata la seconda tappa di questa edizione e ha coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni. La finale si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o le altre posizioni.

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La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Pazardzhik, in Bulgaria, vede passare agli archivi la finale individuale femminile, senza italiane in gara, vinta dalla turca Ilke Ozyuksel. L’anatolica si impone con un totale di 1459 punti, staccando nel laser run conclusivo la magiara Blanka Guzi, alla piazza d’onore a quota 1451, a 8?, mentre sale sul gradino più basso del podio l’ egiziana Ganah Elgindy, terza con 1446, a 13?. Resta ai piedi del podio la britannica Kerenza Bryson, quarta con 1444, a 15?, mentre è quinta l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Anastasiya Malashenoka, a quota 1441, a 18?, infine è sesta la transalpina Louison Cazaly, con 1438, a 21?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, la turca Ilke Ozyuksel vince la tappa di Coppa del Mondo di Pazardzhik ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo... Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a...