Pensioni dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni

Dal 2027, l’ipotesi di dover lavorare fino a 71 anni per garantirsi una pensione completa sta diventando un tema di discussione tra le autorità italiane. Il governo sta valutando una mini-riforma delle pensioni che prevede di conservare alcuni strumenti di flessibilità in uscita, mentre si adegua agli aumenti automatici dell’età pensionabile stabiliti dalla riforma Fornero. Questa proposta si inserisce in un quadro di cambiamenti in corso nel sistema previdenziale del paese.

Il governo lavora a una mini-riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita, dall’altro a recepire gli aumenti automatici legati all’aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario: proroga degli scivoli aziendali, come l’isopensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. E per molti lavoratori, soprattutto i più giovani e interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. Tra le misure allo studio dell’esecutivo c’è la conferma dell’isopensione con il meccanismo attuale dei sette anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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