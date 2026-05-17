‘Pensavo di perderla’ | Tahirys Dos Santos riappare dopo il rogo di Capodanno dalla paura alla svolta
Dopo le gravi ustioni riportate durante un incendio avvenuto a Capodanno, il calciatore coinvolto è tornato a parlare pubblicamente. La sua ricomparsa avviene a distanza di settimane dal fatto, che aveva attirato l’attenzione di media e tifosi. In un’intervista, ha spiegato di aver deciso di rientrare tra le fiamme per cercare di salvare una persona vicina. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di eventi recenti legati all’incendio e alle sue conseguenze.
‘Sono tornato tra le fiamme per salvarla’: la rinascita del calciatore ustionato a Crans Montana. Cinque mesi dopo la notte che ha cambiato per sempre le loro vite, Tahirys Dos Santos e la fidanzata Coline sono riapparsi insieme in pubblico davanti alle telecamere e ai fotografi dei Trofei Unfp di Parigi. Un’apparizione che in Francia ha emozionato il mondo del calcio e non solo, perché dietro quei sorrisi si nasconde una delle storie più drammatiche degli ultimi mesi. Il giovane talento dell’ FC Metz, appena 19 anni, è sopravvissuto al devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno al bar “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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