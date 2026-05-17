‘Pensavo di perderla’ | Tahirys Dos Santos riappare dopo il rogo di Capodanno dalla paura alla svolta

Dopo le gravi ustioni riportate durante un incendio avvenuto a Capodanno, il calciatore coinvolto è tornato a parlare pubblicamente. La sua ricomparsa avviene a distanza di settimane dal fatto, che aveva attirato l’attenzione di media e tifosi. In un’intervista, ha spiegato di aver deciso di rientrare tra le fiamme per cercare di salvare una persona vicina. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di eventi recenti legati all’incendio e alle sue conseguenze.

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