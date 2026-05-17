Pegasus Sporting Club a Bergamo la lotta per i diritti civili scende in campo ogni giorno

Il Pegasus Sporting Club di Bergamo si impegna quotidianamente nella promozione dei diritti civili, dedicando particolare attenzione alla tutela delle persone LGBT+. In occasione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, il club ha ribadito pubblicamente il suo sostegno a uno sport aperto, inclusivo e accessibile a tutte le persone, senza distinzioni. La giornata è stata occasione per rafforzare questa posizione attraverso iniziative e messaggi pubblici, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto delle diversità nel mondo sportivo.

In occasione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, Pegasus Sporting Club rinnova con forza il proprio impegno per uno sport libero, inclusivo e accessibile a tutte e tutti. Pegasus è l’unica polisportiva LGBTQI+ della provincia di Bergamo: una realtà nata per portare i valori dell’inclusione, del rispetto e dei diritti civili direttamente nei luoghi dello sport. “Per noi il campo non è solo uno spazio di allenamento o competizione – afferma la polisportiva – ma un luogo politico, sociale e culturale, dove ogni persona deve potersi sentire riconosciuta, accolta e libera di essere sé stessa”. Il progetto rappresenta un’esperienza unica in Italia, costruita grazie alla collaborazione con il Cus Bergamo e sostenuta dal patrocinio di Coni Lombardia e Arcigay Nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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