Paura sulla nave da crociera Queen Anne nello Stretto passeggero soccorso in mare dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di oggi, nelle acque dello Stretto di Messina, la Guardia Costiera di Milazzo ha effettuato un intervento di soccorso su una nave da crociera. Un passeggero a bordo è stato evacuato d’urgenza per motivi di salute e trasportato a terra dall’equipaggio di un pattugliatore. La nave si trovava in navigazione nello stretto al momento dell’intervento. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla condizione del passeggero o sulle circostanze dell’emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nelle acque del Messinese, dove la Guardia Costiera di Milazzo ha effettuato un’evacuazione medica d’urgenza da una nave da crociera in navigazione nello Stretto.L’operazione ha riguardato la “Queen Anne”, imponente unità battente bandiera delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Merry Christmas! MSC Seaside starts tomorrow & Leaving Carnival... Sullo stesso argomento Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: “C’è chi piange dalla paura”Notte di tensione a Dubai per centinaia di turisti italiani bloccati sulla MSC Euribia, ferma in porto a causa dell’escalation militare nella regione. Paura sulla nave da crociera Queen Anne nello Stretto, passeggero soccorso in mare dalla Guardia Costiera ift.tt/Cow24DG ift.tt/Txfj9yk x.com Emergenza su una nave da crociera a Messina, passeggero accusa malore: interviene la Guardia CostieraGuardia Costiera - foto di Imagoeconomica Paura nel mare dello Stretto di Messina per ... msn.com