Paura sul traghetto Vesuvio Jet tra Napoli e Capri scoppiano i finestrini per il mare forza 4

Durante il viaggio tra Napoli e Capri, il traghetto Vesuvio Jet ha subito un evento che ha causato la rottura di quattro finestrini. L'incidente si è verificato a causa di un'onda di forza 4, che ha colpito la nave, provocando danni visibili alla struttura dei finestrini. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'episodio ha generato timore tra i passeggeri presenti a bordo. La capitaneria ha avviato le verifiche necessarie e ha disposto controlli sulla stabilità della nave.

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Grande spavento per i passeggeri presenti sul traghetto veloce Vesuvio Jet che copre la tratta da Napoli a Capri. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, l’imbarcazione ha impattato violentemente un’onda. L’urto ha provocato l’esplosione dei finestrini del mezzo nautico. Le persone sul traghetto si sono allarmate. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni ai passeggeri. Traghetto Napoli - Capri, esplosi quattro finestrini del Vesuvio Jet 122 passeggeri a bordo al momento dell'incidente Le caratteristiche del Vesuvio Jet: monocarena che può raggiungere i 34 nodi di velocità Traghetto Napoli – Capri, esplosi quattro finestrini del Vesuvio Jet A riferire quanto accaduto è stata l’agenzia Adnkronos che ha spiegato che quattro finestrini del traghetto sono andati in frantumi dopo lo scontro con un’onda. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura sul traghetto Vesuvio Jet tra Napoli e Capri, scoppiano i finestrini per il mare forza 4 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. Mare forza 4 fa scoppiare i finestrini e costringe a rientrare in porto la naveGrandissima paura e danni ad una decina di finestrini della nave veloce “Vesuvio jet” in servizio questo pomeriggio sulla rotta da Napoli a Capri. Paura sul traghetto Vesuvio Jet tra Napoli e Capri, scoppiano i finestrini per il mare forza 4Traghetto Napoli-Capri, esplosi quattro finestrini del Vesuvio Jet dopo l'impatto con un'onda: paura a bordo ma nessun ferito ... virgilio.it Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. cremonaoggi.it