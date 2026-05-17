Nella notte tra sabato e domenica un incendio ha interessato un'abitazione in via Torre degli Uppezzighi, a Calcinaia. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un edificio, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Durante l’intervento, un uomo è stato salvato insieme al suo cane e al suo gatto. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio né sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Calcinaia, 17 maggio 2026 – Nella notte tra sabato e domenica 17 maggio un incendio è divampato all’interno di un’abitazione a Calcinaia in via Torre degli Uppezzighi. Le fiamme hanno interessato l’appartamento al terzo piano di un edificio dove era presente un uomo, salvato dai vigili del fuoco insieme ai suoi animali domestici: un cane e un gatto. https:www.lanazione.itfirenzecronacaincidente-a-firenze-viale-gramsci-a8oql0g7 Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto intorno alle 2.20, ha estinto l’incendio le cui cause sono ancora in via di accertamento. La persona soccorsa è stata inviata al pronto soccorso ospedaliero di Pontedera per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura nella notte: fiamme in un’abitazione. Salvato un uomo con il suo cane e il suo gatto

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