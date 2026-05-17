Paura alle porte di Roma | cinghiale cade in un' intercapedine e rischia di entrare in un appartamento

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena insolita si è verificata nei pressi di Roma, dove un cinghiale è rimasto intrappolato in un’intercapedine di un condominio. Nel tentativo di uscire e raggiungere i suoi cuccioli, ha iniziato a colpire ripetutamente le finestre di un appartamento al primo piano, creando un certo allarme tra i residenti. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione delle forze di emergenza, intervenute per valutare la situazione e mettere in sicurezza sia l’animale che le persone presenti.

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Era caduta nell’intercapedine di un condominio e, nel tentativo di liberarsi e raggiungere i suoi cuccioli, stava colpendo ripetutamente le finestre di un’abitazione, al primo piano con il rischio concreto di entrare all’interno. A liberare l’animale, una femmina di cinghiale, tranquillizzando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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