Paura alle porte di Roma | cinghiale cade in un' intercapedine e rischia di entrare in un appartamento

Una scena insolita si è verificata nei pressi di Roma, dove un cinghiale è rimasto intrappolato in un’intercapedine di un condominio. Nel tentativo di uscire e raggiungere i suoi cuccioli, ha iniziato a colpire ripetutamente le finestre di un appartamento al primo piano, creando un certo allarme tra i residenti. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione delle forze di emergenza, intervenute per valutare la situazione e mettere in sicurezza sia l’animale che le persone presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui