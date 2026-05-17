Pattinaggio Roller Salerno lo sfogo sui social | Cancellati oltre 42 di storia le ruspe hanno vinto!
Dopo più di 42 anni di attività, il centro di pattinaggio roller di Salerno è stato demolito. La struttura, che ha ospitato numerose generazioni di bambini e giovani, è stata cancellata con l'intervento delle ruspe, segnando la fine di un luogo che ha visto praticare diverse discipline come l'artistico, la corsa e l'hockey su pista. La decisione ha suscitato reazioni sui social da parte di chi ha vissuto quegli anni come un pezzo importante della propria vita.
Dopo oltre 42 anni di storia, di rotelle che hanno consumato quel parquet, di generazioni di bambini diventati atleti nell'artistico, nella corsa e nell'hockey, le ruspe hanno vinto. Il PalaTulimieri non c’è più. Al suo posto? Una tribuna provvisoria per il calcio.In questo momento di "esilio". 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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