Pattinaggio Roller Salerno lo sfogo sui social | Cancellati oltre 42 di storia le ruspe hanno vinto!

Dopo più di 42 anni di attività, il centro di pattinaggio roller di Salerno è stato demolito. La struttura, che ha ospitato numerose generazioni di bambini e giovani, è stata cancellata con l'intervento delle ruspe, segnando la fine di un luogo che ha visto praticare diverse discipline come l'artistico, la corsa e l'hockey su pista. La decisione ha suscitato reazioni sui social da parte di chi ha vissuto quegli anni come un pezzo importante della propria vita.

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