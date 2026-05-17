Pattinaggio conclusa la parata di campioni mondiali al 4° Trofeo Vesmaco di Senigallia | i risultati
Si è conclusa nel pomeriggio la quarta edizione del Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, una manifestazione internazionale di pattinaggio velocità organizzata dalla LunA Sports Academy. La competizione ha visto protagonisti atleti delle categorie dagli under 9 ai ragazzi 12, che si sono sfidati su diverse prove. La gara si è svolta presso una struttura locale dedicata agli eventi di pattinaggio e ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. I risultati delle varie categorie sono stati ufficialmente comunicati al termine della giornata.
SENIGALLIA - Si è conclusa oggi pomeriggio con il trofeo destinato alle categorie dagli under 9 ai ragazzi 12 la quarta edizione del Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, manifestazione internazionale di pattinaggio velocità organizzata dalla LunA Sports Academy che si è svolta al. 🔗 Leggi su Today.it
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