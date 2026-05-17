Pascoli | Marcelli denuncia norme obsolete e sanzioni ingiuste

Un rappresentante del settore pastorale ha sollevato preoccupazioni riguardo alle norme attuali, definendole obsolete e inadeguate a rispondere alle nuove sfide. Ha evidenziato come le sanzioni previste siano spesso giudicate ingiuste da chi opera sul territorio, sottolineando inoltre che le date fisse stabilite per alcune attività non tengono conto delle variazioni climatiche recenti. Sono state poste domande sui benefici ricevuti dai fondi comunitari senza che siano effettivamente svolte attività pastorali o agricole sul campo.

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? Domande chiave Come possono le date fisse ignorare il cambiamento climatico?. Chi beneficia dei fondi PAC senza svolgere attività pastorale reale?. Quali misure proporzionali potrebbero sostituire le sanzioni economiche automatiche?. Come verrebbero reinvestiti i contributi per la manutenzione dei pascoli?.? In Breve Proposta reinvestimento 20-30% fondi PAC per manutenzione piste e sistemi idrici pascoli.. Richiesta fase transitoria di due anni per accompagnare gli allevatori verso nuove regole.. Monitoraggio annuale regionale per verificare attività zootecnica e interventi sui terreni.. Criticità legate a date fisse di monticazione e demonticazione nell'Appennino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pascoli: Marcelli denuncia norme obsolete e sanzioni ingiuste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cin, “Sanzioni ingiuste alle strutture ricettive di Arezzo”Arezzo, 6 marzo 2026 – Sanzioni alle strutture ricettive per la mancata esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) sulle piattaforme... Leggi anche: Prestianni risponde all’incidente di Vinicius: “Colpito senza prove, sanzioni ingiuste”