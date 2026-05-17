Parma Juventus Women LIVE | Rasmussen e Moretti titolari torna dal 1? Godo

Nella partita tra Parma e Juventus Women, Rasmussen e Moretti sono partite dal primo minuto, mentre Godo fa il suo ritorno in campo. La gara si gioca nella giornata ventiduesima del campionato di Serie A Women. La cronaca si concentra sugli sviluppi del match, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, risultato e dettagli del tabellino. Mauro Munno fornisce una sintesi completa dell’incontro, con analisi delle azioni salienti e delle decisioni arbitrali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Parma Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women LIVE: Rasmussen e Moretti titolari, torna dal 1? Godo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigore INTERVALLOdi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Next Match Milan Femminile Serie A Women, Matchday 21 Milan-Parma Domenica 10/05 12:30 CS Vismara - Milano DAZN vivaticket.com/it/ticket/seri… Solo online #FollowTheRossonere x.com Parma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com Parma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match di Serie A WomenParma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match di Serie A Women valido per la 22esima giornata di campionato Oggi, domenica 17 maggio 2026, la Juventus Women scenderà in campo ... msn.com L'AS Roma ha battuto il Parma per conquistare il loro ultimo Scudetto fino ad oggi nel 2001. reddit