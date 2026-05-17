Parma Juventus Women 1-3 LIVE | Thomas per il tris

Nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women ha battuto il Parma con il punteggio di 3-1. La cronaca della sfida ha visto un gol di Thomas che ha portato le bianconere al tris. L’incontro è stato seguito con aggiornamenti in tempo reale, con analisi delle azioni salienti e la presentazione del tabellino finale. La partita si è disputata in una giornata di metà campionato, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti in classifica.

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