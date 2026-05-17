Parma Juventus Women 1-3 LIVE | Thomas per il tris

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women ha battuto il Parma con il punteggio di 3-1. La cronaca della sfida ha visto un gol di Thomas che ha portato le bianconere al tris. L’incontro è stato seguito con aggiornamenti in tempo reale, con analisi delle azioni salienti e la presentazione del tabellino finale. La partita si è disputata in una giornata di metà campionato, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti in classifica.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 1-3: sintesi e moviola. 90+1? Gol Thomas – Sventagliata di Bonansea per Thomas che vola a destra e supera Fabiano con un pregevole pallonetto 80? Gol Distefano – Destro di controbalzo, dal limite, sugli sviluppi di corner respinto da Thomas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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