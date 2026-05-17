Parma Juventus Women 1-2 LIVE | Distefano la riapre

Nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A Women, Parma Juventus Women si è conclusa con un risultato di 1-2. Distefano ha segnato il gol che ha riaperto la partita, contribuendo a un risultato che ha visto la Juventus Women prevalere sulla squadra di casa. La cronaca della partita, insieme alle immagini della moviola e al tabellino, sono disponibili per un’analisi dettagliata di quanto accaduto sul campo. La sfida si è svolta con un ritmo intenso fino al fischio finale.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 80? Gol Distefano – Destro di controbalzo, dal limite, sugli sviluppi di corner respinto da Thomas. Pallone sotto la traversa con Rusek immobile, forse anche impallata 76? Gol annullato a Thomas – Rasmussen sventaglia per la francese che aggira Fabiano e poi deposita in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women 1-2 LIVE: Distefano la riapre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Leggi anche: Parma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match di Serie A Women Parma Juventus Women 0-1 LIVE: comincia la ripresadi Mauro MunnoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A... #Godo segna il gol del vantaggio per #JuventusWomen a #Parma poco prima che #Sinner vinca il 1° set vs #Ruud x.com Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconerePremi F5 per aggiornare la diretta del match. 9'- GOL DELLA JUVE!! GODO!! Banconere in vantaggio grazie alla centrocampista norvegese, che trova il gol con una punizione dal limite, che, calciata raso ... tuttojuve.com L'AS Roma ha battuto il Parma per conquistare il loro ultimo Scudetto fino ad oggi nel 2001. reddit Parma Juventus Women 0-1 live: comincia la ripresaParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com