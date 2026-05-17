Parma Juventus Women 0-2 LIVE | Rasmussen segna all’esordio

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella ventiduesima giornata di Serie A Women, la partita tra Parma e Juventus Women si è conclusa con la vittoria della squadra ospite per 2-0. Durante l’incontro, Rasmussen ha segnato al suo esordio, contribuendo alla vittoria della Juventus. La cronaca del match ha riportato i momenti salienti e le azioni più significative, mentre la moviola ha analizzato alcune decisioni arbitrali cruciali. Di seguito, vengono riportati il tabellino e i dettagli principali dell’incontro.

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