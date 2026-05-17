Parma Juventus Women 0-1 LIVE | Thomas impegna Copetti di testa
Nella ventiduesima giornata di Serie A Women, la partita tra Parma Women e Juventus Women si è conclusa con la vittoria per 1-0 delle bianconere. Durante il match, Thomas ha avuto un'occasione importante di testa, impegnando il portiere avversario. La cronaca della gara, con sintesi e moviola, è stata seguita in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato delle azioni più significative. Il risultato finale ha determinato una vittoria importante per la squadra ospite, che ha conquistato i tre punti in palio.
di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 61? Colpo di testa Thomas – Si stacca dalla marcatura sugli sviluppi di corner e indirizza sul secondo palo. Si distende Copetti che blocca 54? Il Parma richiede un calcio di rigore col FVS – Per un presunto intervento falloso di Kullberg ai danni di Ambrosi sugli sviluppi di corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Parma-Juventus 1-4: gol e highlights | Serie A
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