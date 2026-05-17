Parma Juventus Women 0-1 LIVE | Thomas impegna Copetti di testa

Nella ventiduesima giornata di Serie A Women, la partita tra Parma Women e Juventus Women si è conclusa con la vittoria per 1-0 delle bianconere. Durante il match, Thomas ha avuto un'occasione importante di testa, impegnando il portiere avversario. La cronaca della gara, con sintesi e moviola, è stata seguita in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato delle azioni più significative. Il risultato finale ha determinato una vittoria importante per la squadra ospite, che ha conquistato i tre punti in palio.

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