Parma Juventus Women 0-1 LIVE | Godo sblocca su punizione Rusek attenta su Redondo

Nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A Women, Parma Juventus Women si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Godo su calcio di punizione, mentre Rusek ha parato un tentativo di Redondo. La cronaca della sfida include anche momenti di attenzione in difesa e alcune occasioni create da entrambe le squadre. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sul risultato e sui principali episodi di gioco.

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