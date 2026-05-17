Parma Juventus Women 0-1 LIVE | bianconere avanti dopo i primi 45? grazie a Godo INTERVALLO

Nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women si trova in vantaggio per 1-0 contro il Parma dopo i primi 45 minuti. La rete è stata segnata da Godo. La cronaca del match, disponibile in tempo reale, include dettagli sulla sintesi, la moviola e il tabellino. La partita si sta svolgendo allo stadio di Parma e proseguirà nel secondo tempo con l’obiettivo di consolidare il risultato.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 44? Colpo di testa Minuscoli – Devia di testa la punizione battuta in area da Prugna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women 0-1 LIVE: bianconere avanti dopo i primi 45? grazie a Godo INTERVALLO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Napoli W. 2-1 | Girelli-Thomas: bianconere in semifinale | Sullo stesso argomento Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigore INTERVALLOdi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: equilibrio dopo i primi 45? INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... #Godo segna il gol del vantaggio per #JuventusWomen a #Parma poco prima che #Sinner vinca il 1° set vs #Ruud x.com Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconere. Fine primo tempoPremi F5 per aggiornare la diretta del match. 45'+2 - Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero: Juve che va negli spogliatoi meritatamente in vantaggio sul Parma per 1-0. Bianconere che, fin q ... tuttojuve.com Parma Juventus Women 0-1 live: Godo sblocca su punizione, Rusek attenta su RedondoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com Parma - Roma reddit