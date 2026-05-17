Papa a Genova | il gesto TikTok che conquista i giovani cresimandi
Durante una visita pastorale a Genova, il Papa ha condiviso un messaggio utilizzando un codice numerico che ha attirato l’attenzione dei giovani cresimandi. Un sacerdote locale ha pubblicato un video in cui il Papa utilizza questa sequenza di numeri, rendendolo immediatamente virale tra i ragazzi. La scena ha suscitato curiosità tra gli utenti dei social media, portando molti a cercare di decifrare il significato del codice e a discutere del gesto del Pontefice.
? Domande chiave Cosa significa esattamente il codice numerico usato dal Papa?. Chi è il sacerdote che ha reso virale il video?. Come ha fatto il Pontefice a conoscere il trend di Skrilla?. Perché questo gesto sta cambiando la comunicazione della Chiesa?.? In Breve Don Roberto Fiscer ha pubblicato il video su TikTok e Instagram.. Il trend nasce dal brano Doot Doot (6 7) del rapper Skrilla.. Il codice richiama l'altezza del cestista LaMelo Ball di 2,01 metri.. L'incontro con i cresimandi si è svolto sabato 16 maggio a Genova.. Sabato 16 maggio a Genova, il Papa ha sorpreso un gruppo di cresimandi imitando il gesto virale del trend TikTok denominato six-seven. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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