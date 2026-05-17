Papa a Genova | il gesto TikTok che conquista i giovani cresimandi

Durante una visita pastorale a Genova, il Papa ha condiviso un messaggio utilizzando un codice numerico che ha attirato l’attenzione dei giovani cresimandi. Un sacerdote locale ha pubblicato un video in cui il Papa utilizza questa sequenza di numeri, rendendolo immediatamente virale tra i ragazzi. La scena ha suscitato curiosità tra gli utenti dei social media, portando molti a cercare di decifrare il significato del codice e a discutere del gesto del Pontefice.

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