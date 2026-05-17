Palladino | Atalanta in Europa grande risultato non era scontato Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
Il tecnico della squadra ha dichiarato che raggiungere gli ottavi di Champions League e arrivare in semifinale di Coppa Italia rappresentano risultati importanti, sottolineando che l’accesso alla competizione europea non era scontato. Durante la conferenza stampa, si è mostrato emozionato per il sostegno ricevuto dai giocatori e dai tifosi. Tuttavia, ha espresso anche rammarico per la sconfitta contro il Bologna, che ha concluso la stagione con alcune delusioni.
LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro emozionato dall’affetto dei suoi giocatori e dei tifosi. Il bilancio di stagione: «Siamo arrivati agli ottavi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e abbiamo centrato l’Europa». C’è soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, ma anche un pizzico di amarezza per non aver salutato i tifosi con una vittoria. Mister Raffaele Palladino, dopo la sfida tra Atalanta e Bologna (chiusa 0-1 per gli ospiti domenica 17 maggio alla New Balance Arena), ha commentato così l’ultima uscita casalinga della stagione nerazzurra: «Ci tenevamo a chiudere con una bella prestazione e una vittoria per salutare i nostri tifosi, quindi c’è un po’ di rammarico per non aver centrato un risultato positivo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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