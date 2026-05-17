Palladino | Atalanta in Europa grande risultato non era scontato Ma resta il rammarico per il ko col Bologna

Il tecnico della squadra ha dichiarato che raggiungere gli ottavi di Champions League e arrivare in semifinale di Coppa Italia rappresentano risultati importanti, sottolineando che l’accesso alla competizione europea non era scontato. Durante la conferenza stampa, si è mostrato emozionato per il sostegno ricevuto dai giocatori e dai tifosi. Tuttavia, ha espresso anche rammarico per la sconfitta contro il Bologna, che ha concluso la stagione con alcune delusioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui