Pagelle Roma-Lazio 2-0 Mancini da 10 | ingenuo Wesley

La partita tra Roma e Lazio si è conclusa con una vittoria per 2-0 dei giallorossi, che hanno ottenuto tre punti utili per la loro posizione in classifica in vista della qualificazione in Champions League. La gara si è svolta senza incidenti particolari, e il primo tempo si è concluso con il punteggio in parità. Nel secondo tempo, la formazione romana ha segnato due volte, portandosi avanti e mantenendo il risultato fino al fischio finale. Mancini ha ricevuto una valutazione di 10, mentre Wesley è stato giudicato ingenuo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Terminata la gara tra Roma e Lazio, con i giallorossi che conquistano tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Qui di seguito la formazione ufficiale scelta da Gasperini: SVILAR: 6.5 Si fa trovare pronto in diverse situazioni. Nel primo tempo esce a cannone sui piedi di Cancellieri chiudendogli lo specchio della porta e nel secondo tempo fa un paio di uscite provvidenziali. IMPRESCINDIBILE MANCINI: 10 Sblocca il Derby nel momento migliore della Lazio con il suo marchio di fabbrica, ovvero il colpo di testa e affonda definitivamente i biancocelesti nel secondo tempo. TRASCINATORE (dall’83’ ZIOLKOWSKI: SV ) NDICKA: 5.5 Esce dal campo per infortunio, ma non è impeccabile nell’arco dei 35 minuti giocati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, una difesa da incorniciare: Mancini, Hermoso e Wesley a segnoTerminata la partita tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi che annientano la Viola per 4-0 grazie alle reti di Mancini, Hermoso e Wesley. Leggi anche: Pagelle Roma-Juventus 3-3, Wesley e Malen da sballo: male Cristante LIVE 75? Roma Lazio 2-0: doppio ROSSO, espulsi Wesley e RovellaRoma Lazio, Derby della Capitale, è la sfida valida per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025-2026, match in programma alle ore 12:00 di domenica 17 maggio e che si giocherà allo Stadio Olimp ... lazionews.eu #juveLazio - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pagina 2 | Pagelle Lazio-Inter: Dimarco sinistro geniale, Dumfries è travolgente. Marusic-Tavares, che errori!Voti e giudizi di biancocelesti e nerazzurri dopo la finale di Coppa Italia disputata all'Olimpico e vinta per 2-0 dalla squadra di Chivu contro quella di Sarri ... tuttosport.com