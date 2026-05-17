Pagelle Parma Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Nella partita tra Parma e Juventus Women, valida per la 22esima giornata di Serie A Women, sono state assegnate le pagelle alle giocatrici protagoniste del primo tempo. Mauro Munno ha stilato i voti che evidenziano le prestazioni delle atlete durante questa fase della gara. Le valutazioni si concentrano sulle singole azioni e sulle prove offerte dalle giocatrici in campo, evidenziando chi ha fornito un contributo positivo e chi, invece, ha avuto delle difficoltà.

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