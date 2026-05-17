Pagelle Juve Fiorentina | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima metà della partita tra Juventus e Fiorentina, vengono assegnati i voti ai giocatori in base alle loro prestazioni. La gara, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, si svolge con i protagonisti in campo che mostrano diversi livelli di contributo. Le pagelle di questa prima frazione evidenziano i principali movimenti e le azioni di ciascuna squadra, offrendo uno sguardo dettagliato sui singoli protagonisti del match.

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